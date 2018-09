POL-OH: Sonderkontrollen des Polizeipräsidiums Osthessen zum Schwerpunktthema "Kleintransporter" - fünf Transporter Weiterfahrt untersagt (Foto in my news aktuell)

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Freitag, 7. September 2018

Sonderkontrollen des Polizeipräsidiums Osthessen zum Schwerpunktthema "Kleintransporter", fünf Transporter Weiterfahrt untersagt

KIRCHHEIM/OSTHESSEN - Die Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste des Polizeipräsidium Osthessen führte am Mittwoch (5.9.) auf den Autobahnen rund um das Krichheimer-Dreieck Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Kleintransporter" durch. An den Kontrollen waren neben der Polizei das Bundesamt für Güterkraftverkehr, das Hauptzollamt Gießen sowie Sachverständige für Landungssicherung beteiligt. Insgesamt 50 Transporter wurden in der Zeit von 11 Uhr bis 16 Uhr auf dem Rastplatz in Kirchheim kontrolliert. Die Kontrolleure stellten eine breite Bandbreite an Verstößen fest, die vom Fahrpersonalgesetz und dem Güterkraftverkehrsgesetz bis hin zu überladenen und verkehrsunsicheren Fahrzeugen reichten. Fünf Transportern wurde wegen gravierender Verstöße die Weiterfahrt untersagt. Unter diesen Kraftfahrzeugen befand sich zum Beispiel ein weißer Peugeot, der nicht nur wegen seiner Überladung, sondern auch wegen seines schlechten technischen Zustandes stehen bleiben musste.

Wolfgang Keller Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 0661/105-1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell