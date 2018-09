POL-OH: Planenschlitzer im Bereich der A 7 unterwegs

Fulda (ots) - Freitag, 07.09.2018

Planenschlitzer im Bereich der A 7 unterwegs

Künzell - Auf dem Autobahnparkplatz "Pilgerzell" an der Bundesautobahn A7 schlitzten unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, an zwei Aufliegern die Plane auf. Von einer der Ladeflächen stahlen die Diebe Bacardi-Dosen im Wert rund 180 Euro. Bei dem zweiten Anhänger wurde lediglich die Plane beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 550 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Fulda, 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

