POL-OH: Pkw zerkratzt, Heckscheibe an Pkw zerstört

Lauterbach - Am Donnerstag, in den Vormittagsstunden, wurde in der Fuldaer Straße ein Pkw beschädigt. Die Täter zerkratzten mit einem unbekannten Gegenstand die Fahrertüre des Fahrzeugs. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 500 Euro. In den letzten drei Monaten ereigneten sich mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen im Bereich des Tatorts. Die Polizei ermittelt.

Hinweise bitte an die Polizeistationen Lauterbach, 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Heckscheibe an Pkw zerstört

Schotten - Bereits am Mittwoch, in der Zeit von 18 Uhr bis 18:30 Uhr, wurde in der Straße "Altenburg" ein Pkw beschädigt. Unbekannte Täter zerstörten die Heckscheibe mit einer Metallkugel. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Hinweise zu der Straftat erbittet der Polizeiposten Schotten unter der Rufnummer (0 60 44) 98 90 90, Polizeistationen Lauterbach, 06641/971-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

