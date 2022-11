POL-MI: Nach Hausbrand zwei Tote in Ruine aufgefunden

Minden (ots) - Am vergangenen Dienstag befuhr eine elf Jahre alte Schülerin mit ihrem Fahrrad den linksseitigen kombinierten Geh- und Radweg entlang des Königswalls. Dabei wollte das Mädchen die Kreuzung an der Pöttcherstraße geradeaus überqueren. Zeitgleich befand sich gegen 13.30 Uhr nach Angaben des Kindes ein aus Richtung Marienglacis kommender Autofahrer auf der Pöttcherstraße. Der, so verstand die ...

mehr