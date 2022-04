POL-MI: Fahrerflucht: Betrunkener beschädigt Arbeitsmaschine

Hüllhorst (ots) - Eine 25-jährige geriet mit ihrem Mercedes in den Gegenverkehr und stieß gegen einen begegnenden Volkswagen. Glücklicherweise wurde hierbei keiner der Beteiligten verletzt. Am frühen Montagabend, um kurz nach fünf, kam es an der Einmündung Löhner Straße zum Bruchweg zu einem Verkehrsunfall. Eine Hüllhorsterin befuhr die Löhner Straße in Fahrtrichtung Tengern und geriet aus bislang ungeklärter ...

