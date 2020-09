Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 15-Jähriger mit frisierten Zweirad flieht vor Motorradpolizisten

Lübbecke (ots)

Ein 15-Jähriger auf einem offensichtlich frisierten Kleinkraftrad hat am Dienstagnachmittag in Lübbecke vergeblich versucht, einem Motorradpolizisten zu entkommen. Dabei fuhr der Jugendliche über Gehwege, ein Feld und missachtete an der vielbefahrenen Kreuzung B 239/B 65 das Rotlicht. Als er sich durch den stehenden Verkehr an der Ecke zur Rahdener Straße zwängen wollte, legte er sein Zweirad zur Seite und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Nach wenigen Metern setzte eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung dem gefährlichen Treiben schließlich ein Ende.

Der Motorradpolizist war gegen 15.45 Uhr entlang der Berliner Straße (B 239) auf den Jungen aufmerksam geworden, da dieser mit augenscheinlich hoher Geschwindigkeit fuhr. An der Ecke zur B 65 wies der Beamte während einer Rotlichtphase den 15-Jährigen an, für eine Kontrolle nach rechts auf ein nahe gelegenes Tankstellengelände zu fahren. Der Anweisung zunächst folgend hielt der Jugendliche dort an, klappte aber unvermittelt sein Kennzeichen hoch und suchte sein Heil in der Flucht.

Die Fahrt führte über einen Stichweg zur Schillerstraße und im weiteren Verlauf mit bis zu 80 Stundenkilometer über mehrere Gehwege zum Jockweg sowie dem Heuweg in Richtung Mittellandkanal. Im Bereich der Haustätte bog der 15-Jährige in eine Sackgasse ab und fuhr über ein Feld zurück wieder in Richtung der Bundesstraße, wo er letztlich gefasst werden konnte. Zur Rede gestellt räumte der Jugendliche diverse technische Veränderungen an dem Zweirad ein. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und der 15-Jährige Angehörigen übergeben. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell