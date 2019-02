Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sprengung eines Zigarettenautomaten und Raubüberfall auf Tankstelle in der Freitagnacht

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Wohnungsbrand/32479 Hille-Ort, Sachsenweg/23.02.2019, 02.29 Uhr/Ein Bewohner bemerkte bei der Rückkehr in seiner Wohnung eine starke Verqualmung. Das Betreten der Wohnung war nicht möglich. Umgehend meldete er der Feuerwehr den Wohnungsbrand. Die eingetroffenen Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Die sich in einer Renovierung befindliche Wohnung war nicht mehr bewohnbar. Der Bewohner kümmerte sich selbständig um eine anschließende Unterbringung. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Wohnung wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Als Brandursache könnte ein technischer Defekt in Frage kommen. Die Ermittlungen dauern an.

Sprengung eines Zigarettenautomaten/32339 Espelkamp-Innenstadt, Schweriner Straße/22.02.2019, 23.06 Uhr/Ein Anwohner meldete der Polizei eine kurz zuvor erfolgte Sprengung eines Zigarettenautomaten. Eintreffende Polizeibeamte stellten einen an einer Hauswand erheblich beschädigten Automaten fest. Dieser war durch eine bisher unbekannte Substanz zur Explosion gebracht worden. Der Automat wurde schwer, die Hauswand leicht beschädigt. Bargeld wurde aus dem Zigarettenautomaten entwendet. Die Schadenshöhe steht nicht fest. Eine Fahndung nach den Tätern verlief zunächst negativ. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0571/8866-0 entgegen.

Raubüberfall mit Schusswaffe auf Tankstelle/32609 Hüllhorst-Schnathorst, Mindener Straße/22.02.2019, 20.50 Uhr/Eine männliche Person betrat die Tankstelle und forderte unter Vorhalt einer vermutlichen Pistole die Herausgabe der Tageseinnahmen. Dem maskierten Täter wurde Bargeld ausgehändigt. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst negativ. Der Räuber konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 20 Jahre, Brillenträger, hochdeutsche Sprache, schwarze Jacke mit Fellkragen, dunkelgraue Handschuhe, hellgraue Jogginghose, schwarze Turnschuhe. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0571/8866-0 entgegen. .

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke

Leitstelle



Telefon: (0571) 8866-0

E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell