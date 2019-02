Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann tritt gegen Sprinter und bedroht Fahrer

Bad Oeynhausen (ots)

Am Donnerstagabend ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Sprinterfahrer und einem Fußgänger gekommen. In der Folge beschädigte der Passant den Wagen und bedrohte den Fahrer. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 17 Uhr befuhr ein 43-Jähriger in einem roten Mercedes-Sprinter die Mindener Straße in Richtung Rehme und musste an der Kreuzung zur Steinstraße durch den Einsatz eines nahenden Rettungswagens anhalten. Als der Mann anschließend wieder anfahren wollte, befanden sich ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge zwei Männer auf der Fahrbahn, die diese in Richtung Eidinghausener Straße überquerten. Der Sprinterfahrer musste aufgrund dessen abbremsen und ausweichen. Einer der Tatverdächtigen trat daraufhin mit dem Fuß gegen die Beifahrertür und hinterließ eine Delle. Als der Fahrer ausstieg und den Verursacher zur Rede stellen wollte, beleidigte dieser ihn und baute sich drohend vor ihm auf. Durch deeskalierendes Wirken eines Zeugen konnte Schlimmeres vermieden werden. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige mit seinem Begleiter ohne Hinterlassen seiner Personalien von der Unfallstelle.

Der Mann soll nach Zeugenaussage circa 25-30 Jahre alt und etwa 180 cm groß sein und eine sportliche Figur haben. Er trug eine hellbraune Lederjacke, einen grauen Pullover, eine blaue Hose sowie helle Turnschuhe. Außerdem hatte der Mann kurze dunkle Haare und einen Dreitagebart. Die Polizeibeamten bitten unter 0571-8866-0 um Hinweise zum Gesuchten.

