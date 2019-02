Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Falsche Polizisten am Telefon

Lübbecke (ots)

In mehreren Lübbecker Stadtteilen kommt es seit Freitagmittag vermehrt zu Anrufen angeblicher Polizeibeamter. Dabei teilten die Betrüger in bekannter Masche am Telefon mit, dass Einbrüche in der Nachbarschaft der Angerufenen stattgefunden hätten und man sich zu den Vermögensverhältnissen informieren wolle. Ähnliche betrügerische Anrufe hatte die Polizei Minden-Lübbecke bereits am Mittwoch vermehrt im Raum Petershagen verzeichnet.

Aus diesem Grund empfehlen die echten Polizeibeamten niemals persönliche Vermögens- oder Wohnverhältnisse an Unbekannte mitzuteilen oder diesen gar Wertgegenstände zu übergeben. Außerdem sollten Betroffene den Unbekannten niemals Zutritt zu den Wohnräumen gewähren. Seien Sie grundsätzlich misstrauisch und wählen Sie im Zweifel nach Beendigung des vorherigen Telefonates den Polizeinotruf 110. Wichtig ist, dass Opfer das Telefonat mit den Betrügern in jedem Fall zuvor durch Auflegen beenden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Anrufer in der Leitung bleiben und auf unterschiedliche Art und Weise lediglich einen Rückruf bei der Polizei simulieren.

