Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Wohnhaus

Hille (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in Hille eingebrochen. Dabei erbeuteten sie Bargeld.

In der Zeit zwischen 17 und 20 Uhr öffneten die Täter gewaltsam die rückwärtige Terrassentür des Hauses in der Krummen Straße und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und flohen mit Bargeld unerkannt vom Tatort. Die Polizei beziffert den entstandenen Gesamtschaden auf eine Summe im vierstelligen Bereich.

Hinweise zu den Gesuchten nehmen die Beamten der Kriminalpolizei unter (0571) 8866-0 entgegen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell