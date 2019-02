Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei nächtliche Autoaufbrüche

Minden (ots)

In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte im Mindener Stadtgebiet drei Autos auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Am Dienstatgabend, gegen 18.30 Uhr, hatte ein Audi-Fahrer seinen roten A1 auf einem Parkplatz an der Wettiner Allee 50 abgestellt. Am nächsten Morgen bemerkten Zeugen, dass bei dem Fahrzeug die hintere rechte Scheibe eingeschlagen war. Aus dem Wagen wurde ein Laptop entwendet. Aus einem in der Straße Weserglacis geparkten roten VW Lupo entwendete der Dieb eine Tasche. Zuvor hatte er das Fenster der Beifahrertür sowie die Heckscheibe eingeschlagen. Welche Beute der Täter bei einem roten Peugeot gemacht hat, der auf Kanzlers Weide abgestellt war, ist derzeit noch unbekannt. An dem Wagen war die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und das gesamte Fahrzeuginnere durchwühlt. Da die Besitzerin des Wagens nicht erreicht werden konnte, wurde das Auto sichergestellt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell