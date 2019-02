Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto kippt nach Unfall auf die Seite

Minden (ots)

Am späten Dienstagabend ist es auf der Kreuzung Ringstraße / Marienstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 69 Jahre alte Hyundai-Fahrerin aus Minden gegen 22.10 Uhr die Marienstraße in Richtung Innenstadt und wollte die Kreuzung vorfahrtsberechtigt überqueren. Zeitgleich wollte ein ihr entgegenkommender 27-jähriger Mann aus Löhne mit einem Volkswagen nach links auf die Ringstraße in Fahrtrichtung "Birne" abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zur Kollision der beiden PKWs. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der VW zunächst an den Bordstein und kippte anschließend auf die Fahrerseite. Bei Eintreffen der Polizeibeamten waren bereits mehrere Ersthelfer vor Ort. Vor Ort stellte sich heraus, dass die zwei Verkehrsteilnehmer bei dem Zusammenstoß nicht verletzt wurden. Zur Vorsicht wurde dennoch zunächst ein Rettungswagen hinzugezogen.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf eine niedrige fünfstellige Summe.

