Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Geparkter Fiat am Habsburgerring beschädigt

Minden (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Freitag vergangener Woche einen am Habsburgerring abgestellten Fiat Punto beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden, sondern fuhr weiter.

Die Fiat-Fahrerin erstatte daher Anzeige bei der Polizei. Sie gab zu Protokoll, ihren Wagen am Morgen gegen 7.30 Uhr am östlichen Fahrbahnrand in Richtung der Drabertstraße geparkt zu haben. Als sie nach dem Besuch der nahe gelegenen Berufsschule gegen 13 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden am Heck. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei den Beamten des Verkehrskommissariats unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden.

