Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher verwüsten Wohnhaus im Richteweg

Bad Oeynhausen (ots)

In den späten Nachmittagsstunden des Dienstags sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Volmerdingsen eingedrungen. Dabei durchsuchten die Täter mehrere Räumlichkeiten und entkamen unerkannt. Daher bittet die Polizei um Mithilfe.

Bei ihrem Einbruch im Richteweg nutzten die Kriminellen die Abwesenheit der Bewohner im Zeitraum zwischen etwa 17 Uhr und 19.40 Uhr und waren über ein Fensterelement in das Hausinnere gelangt. Bei der Rückkehr einer Bewohnerin hatten die Täter sich bereits wieder im Schutze der Dunkelheit vom Einbruchsort entfernt. Der Sachschaden ist aktuell Bestandteil der Ermittlungsarbeit.

Hinweise zu den Einbrechern werden von den Polizeibeamten unter (0571) 8866-0 entgegengenommen.

