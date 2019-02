Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zusammenstoß von Bus und PKW

Porta Westfalica (ots)

Am Dienstagmorgen sind auf der Hausberger Straße Ecke Mittelfeldstraße ein PKW und ein Omnibus verunfallt. Dabei wurde ein weiblicher Fahrgast verletzt.

Gegen kurz nach zehn Uhr befuhr eine 55 Jahre alte Frau als Fahrerin eines Linienbusses die Hausberger Straße in Porta in Fahrtrichtung Minden. Zur selben Zeit wollte ein 75-jähriger Portaner mit einem Mercedes aus entgegengesetzter Fahrtrichtung nach links in die Mittelfeldstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Während die Fahrzeugführer unverletzt blieben, zog sich ein weiblicher Fahrgast (52) Verletzungen zu und wurde durch den alarmierten Rettungsdienst ins Klinikum Minden gebracht.

