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Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht, Mofafahrer gesucht

Ibbenbüren (ots)

Am Montag (08.06.) ist eine 16-Jährige bei einem Unfall leicht verletzt worden.

Die 16-Jährige fuhr gegen 17.50 Uhr mit ihrem E-Scooter auf der Poststraße in Richtung Püsselbürener Damm. An der Kreuzung Röntgenstraße nahm ihr nach ersten Erkenntnissen ein von links kommender Mofafahrer die Vorfahrt und stieß mit ihr zusammen.

Das Mädchen stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der bislang unbekannte Mofafahrer fuhr unmittelbar in Richtung Innenstadt davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Bei dem Mofa-Fahrer soll es sich um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann mit Schnauzbart gehandelt haben. Er trug eine pinke Pulloverjacke und blaue Jeans. Das Mofa war vermutlich dunkelrot und hatte den Angaben zufolge schwarze Streifen an der Front.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem Mofafahrer machen können. Hinweise bitte an die Polizei Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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