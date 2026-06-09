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Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Kabeldiebstahl, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag (05.06.), 11.30 Uhr bis Montag (08.06.), 06.45 Uhr von einer Baustelle an der Flurstraße drei Kabel gestohlen.

Die Täter verschafften sich unbefugt Zutritt zur Baustelle. Von dort entfernten sie drei Stromkabel. Zwei etwa 25 Meter lange Kabel wurden komplett entwendet, von einem dritten fehlt etwa nur ein Meter. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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