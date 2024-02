Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich - Schwerer Verkehrsunfall auf dem Südring

Lengerich (ots)

Am Dienstagabend (27.02.) kam es um 22:50 Uhr auf dem Südring in Lengerich zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 36jähriger Mann aus Lengerich befuhr mit seinem Mercedes den Südring in Fahrtrichtung Tecklenburg und geriet in Höhe der Ringeler Straße aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Da der Mann augenscheinlich Alkohol getrunken hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. An dem Auto entstand erheblicher Sachschaden. Da der Fahrer zuerst eingeklemmt war und Betriebsstoffe aus dem Auto ausliefen, war die Feuerwehr Lengerich im Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Pressevertreter waren vor Ort.

