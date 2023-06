Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbrüche in zwei Bäckereien

Steinfurt-Bu. (ots)

An der Leerer Straße sind unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag (15.06.23) in zwei Bäckereien eingebrochen. An der Ecke Wemhöferstiege hebelten Einbrecher die Haupteingangstür der dortigen Bäckerei auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumen. Sie stahlen einen Tresor mit den Tageseinnahmen. Die Tat ereignete sich zwischen 19.00 Uhr am Mittwochabend und 04.50 Uhr am Donnerstagmorgen. An der Ecke Wilderkamp verschafften sich Kriminelle ebenfalls auf bisher unbekannte Weise Zutritt zur dortigen Bäckerei. Auch in diesem Geschäft wurde ein Tresor mit Bargeld entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 18.30 Uhr am Mittwoch und 05.00 Uhr am nächsten Morgen. Die Polizei ermittelt zu diesen Einbruchdiebstählen. Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt unter Telefon 02551/15-4115.

