Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Am Samstag (08.05.) wurde in Wettringen zwischen 10.45 Uhr und 12.15 Uhr auf dem Parkplatz Daler Platz/ Gnoiener Platz die Beifahrertür eines silbernen Audi Kombi beschädigt. Das Fahrzeug parkte vorwärts in einer Parktasche. Offenbar wurde beim Öffnen einer Fahrzeugtür eines roten Pkw die Beifahrertür des Audi beschädigt. Hierbei ist ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei Steinfurt unter der Telefonnummer 02551/ 154115.

