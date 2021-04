Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Borghorst, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt-Borghorst (ots)

Am Dienstag (06.04.) wurde in der Zeit von 17.00 Uhr bis 17.30 Uhr in Steinfurt-Borghorst am BWS-Einkaufscenter ein Fahrzeug stark beschädigt. Der weiße Ford S-Max war auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Als die Fahrerin wieder zu ihrem Pkw kam, stellte sie eine nicht unerhebliche Beschädigung an der linken Fahrzeugseite fest. Die Schadenshöhe wird derzeit auf 1.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt unter 02551-154115.

