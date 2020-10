Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Begegnung im Wohnzimmer: Einbrecher ergreift im Westend die Flucht

Mönchengladbach (ots)

Ein Einbrecher ist am Montag, 26. Oktober, gegen 11 Uhr in einer Wohnung in Stadtteil Westend an der Luisenstraße von der Bewohnerin auf frischer Tat angetroffen worden.

Im Wohnzimmer kam es nach Angaben der Frau zu der Begegnung. Der unbekannte Täter, der die Wohnungseingangstür aufgebrochen hatte, ergriff sofort die Flucht - ohne Beute.

Die Täterbeschreibung: circa 1,90 Meter groß, grau-weiße Haare, bekleidet mit blauer Jacke.

Hinweise sollten unter der Rufnummer 02161-290 an die Polizei Mönchengladbach gerichtet werden. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell