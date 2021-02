Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Freitag (05.02.2021) ist zwischen 16.00 Uhr und 21.00 Uhr ein schwarzer Audi A3 an der Marienstraße beschädigt worden. Das Fahrzeug stand auf dem Grünstreifen, in Höhe der Hausnummer 43. Der Audi A 3 ist in der angegebenen Zeit im vorderen, linken Bereich beschädigt worden. Der Schaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Am Unfallort konnten Fahrzeugteile des flüchtigen Pkw sichergestellt werden. Eine Recherche ergab, dass es sich dabei um einen Audi A8 oder Audi S8, Baujahre 1994-1999, handelt. Dieses Fahrzeug dürfte im Frontbereich beschädigt sein. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

