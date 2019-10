Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruchsversuch

Lengerich (ots)

Eine unbekannte männliche Person wollte in der Nacht zum Donnerstag (24.10.2019) in ein Elektrogeschäft an der Straße "Altstadt" einbrechen. Dabei wurde der Täter jedoch gestört. Er flüchtete unmittelbar, ohne in die Geschäftsräume gelangt zu sein. Der Mann war gegen 01.20 Uhr zur Eingangstür des Geschäftes gegangen. Bei dem Versuch, diese aufzubrechen, wurde er dann bemerkt. Es handelte sich um einen großen, etwa 25 Jahre alten Mann, der mit einer weißen Kapuzenjacke bekleidet war. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

