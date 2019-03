Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt/Horstmar, zwei Verkehrsunfälle

Steinfurt/Horstmar (ots)

Am Dienstagnachmittag (19.03.2019) haben sich am Blocktor in Burgsteinfurt und in der Alst (Horstmar) zwei Verkehrsunfälle ereignet, bei denen Personen verletzt wurden. Gegen 14.30 Uhr fuhr ein Fahrradfahrer die Landstraße 550 von Laer in Richtung Steinfurt. In Höhe Alst 18 fuhr er auf ein landwirtschaftliches Fahrzeug auf. Der 44-jährige Fahrer des Traktors war damit beschäftigt, die Leitpfosten am Fahrbahnrand zu reinigen. Der 47-jährige Zweiradfahrer aus Laer prallte gegen das Heck des Fahrzeugs, stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Münsteraner Krankenaus. Um 16.20 Uhr wollte ein 34-jähriger Autofahrer aus Steinfurt von der Straße Blocktor nach links auf den Nünningsweg abbiegen. Der Fahrer musste verkehrsbedingt warten. Eine nachfolgende 78-jährige Autofahrerin aus Horstmar fuhr auf den Wagen auf. Beide Beteiligten erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Schaden an den beiden Autos beträgt etwa 4.500 Euro.

