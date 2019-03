Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall am Dienstagmorgen

Rheine (ots)

Auf einem unbefestigten Radweg an der Kanalstraße ist am frühen Dienstagmorgen (19.03.2019) ein Motorrollerfahrer gestürzt. Der 51-jährige Rheinenser war dort gegen 05.20 Uhr unterwegs. In einer leichten Linkskurve, etwa in Höhe der Kleinbahnstraße, kam er auf der glatten Fahrbahn zu Fall. Dabei erlitt der 51-Jährige schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Am Kleinkraftrad entstand leichter Sachschaden, in Höhe von etwa 100 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell