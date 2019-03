Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Brand

Ibbenbüren (ots)

Auf einem Privatgrundstück an der Straße Am Winterhügel hat es am frühen Montagmorgen (18.03.2019) gebrannt. Ein Zeuge hatte den Brand gegen 04.45 Uhr im Garten bemerkt und sofort die Bewohner informiert. Im Bereich zwischen einer Garage und einer Gartenhütte war offenbar gestapeltes Holz in Brad gesetzt worden. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Sachschäden am Holzstapel und der Fassade der Garage werden auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

