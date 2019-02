Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart - West (ots)

25.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagmorgen (16.02.2019) in Stuttgart-West ereignet hat. Die 49 Jahre alte Fahrerin eines Skoda Octavia befuhr gegen 09:50 Uhr die Schlossstraße in Fahrtrichtung Botnang. Auf Höhe der Bebelstraße bog sie verkehrswidrig nach links ab. Offensichtlich übersah sie hierbei die in gleicher Richtung fahrende Stadtbahn der Linie U34-08 und kollidierte mit dieser. Fahrgäste, der 37-jährige Stadtbahnfahrer sowie die Pkw-Fahrerin selbst blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen und der dortige Stadtbahnverkehr musste während der Unfallaufnahme bis etwa 10:20 Uhr unterbrochen werden.

