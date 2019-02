Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 21-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen (16.02.2019) gegen 03.50 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Rotebühlplatz von zwei unbekannten Männern niedergeschlagen und seines Mobiltelefons sowie Geldbeutels mit zirka 20 Euro Bargeld beraubt worden. Bei den Räubern soll es sich um zwei zirka 30 Jahre alte Männer gehandelt haben. Einer hatte blonde, zurückgekämmte Haare, der andere war hell bekleidet. Das Opfer zog sich Gesichtsverletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

