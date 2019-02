Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Kripo bittet Zeugen sich zu melden.

Lippe (ots)

Die Ermittler der Kripo Detmold, die an der Aufklärung des Raubüberfalls vom Dienstag (wir berichteten) arbeiten, bitten darum, dass sich ein bestimmter Personenkreis melden möge. Es handelt sich um Kunden und Besucher der Volksbank in der Hauptstraße, die das Foyer am Dienstag zwischen 7:30 Uhr und 8:30 Uhr betreten haben. Diese Personen melden sich bitte beim KK 2 unter der Rufnummer 05231 / 6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell