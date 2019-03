Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Sachbeschädigung

Lotte (ots)

Auf einem Parkplatz an der Straße "An der Bringenburg" sind drei Autos beschädigt worden. Der oder die Täter müssen sich in der Zeit zwischen Montag, 17.00 Uhr und Dienstagmorgen (19.03.2019), 05.00 Uhr, auf dem Platz an dem Mehrfamilienhaus aufgehalten haben. An den Fahrzeugen zerstachen die Unbekannten einige Reifen. Zudem zerkratzten sie an einem Wagen den Lack an der rechten Fahrzeugseite und auf der Motorhaube. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Sachbeschädigungen unter Telefon 05451/591-4315.

