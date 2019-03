POL-ST: Greven-Reckenfeld, Unfallflucht

Polizei Steinfurt

Ein schwarzer Ford Mondeo wurde am Mittwoch, 13.03.2019, in Reckenfeld auf der Adlerstraße in Höhe Hausnummer 1 abgestellt. Das Fahrzeug stand in Fahrtrichtung am linken Fahrbahnrand. Den Angaben zufolge war der Pkw gegen 18.00 Uhr noch unbeschädigt. Am Donnerstagmorgen, um 07.30 Uhr, wurde dann eine Unfallbeschädigung am rechten Außenspiegel festgestellt. Das flüchtige Fahrzeug dürfte die Adlerstraße in Fahrtrichtung Grevener Damm befahren haben. Am geschädigten Pkw konnte blaue Fremdfarbe festgestellt werden. Daher ist von einem blauen Fahrzeug auszugehen. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug bitte an die Polizei in Greven unter folgender Rufnummer 02571/928-4455.

