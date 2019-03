Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, versuchter Einbruch

Greven (ots)

Der Hausmeister des Grevener Gymnasiums an der Lindenstraße hat am Donnerstagmorgen (14.03.2019) einen Einbruchsversuch in das Gebäude festgestellt. Gegen 07.50 Uhr bemerkte er an der Haupteingangstür des Gebäudes West 2 mehrere deutliche Hebelspuren. Unbekannte hatten mehrfach ein Werkzeug angesetzt. Sie konnten die Tür aber nicht öffnen. Der Hausmeister konnte zudem mitteilen, dass am Mittwochabend, um 18.00 Uhr, noch alles in Ordnung war. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

