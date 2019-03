Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, versuchter Einbruch/Sachbeschädigung

Mettingen (ots)

Unbekannte Täter haben an dem Schulgebäude an der Nierenburger Straße einen Sachschaden angerichtet, der auf etwa 500 Euro geschätzt wird. Die Unbekannten haben sich in der Zeit zwischen Dienstag, 17.00 Uhr und Mittwoch (13.03.2019), 08.00 Uhr, auf dem Areal aufgehalten haben. An der Eingangstür zertrümmerten sie die 1 x 1 Meter große Scheibe. In das Gebäude begaben sie sich aber offenbar nicht. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

