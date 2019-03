POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall

Polizei Steinfurt

Bei der Polizei ist heute (14.03.) ein Verkehrsunfall angezeigt worden, der sich bereits am Montag (11.03.), gegen 15.20 Uhr, an der Straße "Am Sportzentrum" ereignet hat. Den Schilderungen zufolge, war an der Sporthalle Ost ein Schulbus gegen einen anderen, dort wartenden, Schulbus gefahren. Bei dem Unfall war eine Fensterscheibe zu Bruch gegangen und eine in dem Bereich sitzende 10-jährige Schülerin leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden weder Rettungskräfte noch die Polizei verständigt. Die verletzte Schülerin wurde von ihren Eltern zur ärztlichen Behandlung gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall aufgenommen. Zeugen, die nähere Angaben zum Unfallhergang machen können oder weitere geschädigte Kinder werden gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315, zu melden.

