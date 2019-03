Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar-Leer, Brand gemeldet

Horstmar (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (14.03.2019), gegen 06.15 Uhr, sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand an der Straße Zum Esch gerufen worden. Nach ersten Angaben sollten auf einem Privatgrundstück Mülltonnen brennen. Die Bewohner des Hauses wurden unmittelbar in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen könnte sich der Gesamtsachschaden auf etwa 10.000 Euro belaufen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer aus unbekannten Gründen im Bereich der Abfallbehältnisse entstanden. Durch das Feuer wurden ein Unterstand und ein Garagenfenster beschädigt. An dem Wohnhaus entstand kein Sachschaden.

