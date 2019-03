Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel-Riesenbeck, Verkehrsunfallflucht

Hörstel (ots)

Auf dem Edeka-Parkplatz an der Heinrich-Niemeyer-Straße ist am Mittwoch (13.03.), in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 14.30 Uhr, ein schwarzer Skoda Octavia angefahren worden. Der Sachschaden, hinten rechts am Fahrzeug, beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

