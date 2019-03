Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fahrzeug aufgebrochen

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben an der Bültstiege einen VW-Golf aufgebrochen. Der PKW-Fahrer hatte das Fahrzeug am frühen Mittwochabend (13.03.2019), gegen 18.00 Uhr, in Höhe der Hausnummer 7 abgestellt. Als er um 21.30 Uhr zurückkehrte, stellte er den Diebstahl aus dem schwarzen VW-Golf fest. Die Diebe hatten die Beifahrertür aufgebrochen und dann vom Sitz eine Tasche der Marke Nike gestohlen. In dieser befanden sich verschiedene Papiere und eine Geldbörse. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell