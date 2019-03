Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall

Rheine (ots)

Am Sonntagabend (10.03.), gegen 18.20 Uhr, ist im Kreuzungsbereich Kardinal-Galen-Ring/Münsterstraße eine ältere Fußgängerin von einem weißen Audi C 4 angefahren worden. Der Audi-Fahrer meldete sich kurze Zeit später bei der Polizei und zeigte den Unfall an. Den Schilderungen zufolge, sei die etwa 70 Jahre alte Frau bei dem Unfall gestürzt und habe sich möglicherweise verletzt. An der Unfallstelle habe man keine Personalien ausgetauscht. Die Fußgängerin war in Begleitung einer ebenfalls älteren Dame. Die beteiligte Fußgängerin oder andere Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell