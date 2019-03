Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte-Wersen, Verkehrsunfall

Lotte-Wersen (ots)

Im Einmündungsbereich Westerkappelner Straße/Poststraße hat sich am Dienstagvormittag (12.03.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei erlitt ein 17-jähriger Zweiradfahrer schwere Verletzungen. Der Westerkappelner wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 10.00 Uhr wollte ein 35 Jahre alter Fahrer eines VW Multivan von der Westerkappelner Straße nach links auf die Poststraße abbiegen und daher den Schilderungen zufolge angehalten. Beim Abbiegen kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Kleinkraftrad. Die Sachschäden am VW des Mannes aus Lotte sowie am Zweirad werden auf insgesamt etwa 2.200 Euro geschätzt.

