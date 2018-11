POL-ST: Emsdetten, Raubdelikt

Emsdetten (ots) - Drei Jugendliche sind am Sonntagnachmittag (25.11.2018), gegen 16.20 Uhr, am Mühlenbach hinter der dortigen Schule von einer Gruppe Jugendlicher/junger Männer angesprochen worden. Einer der fünf Unbekannten zog dann ein Messer und hielt es drohend in die Richtung eines 17-Jährigen. Nun durchsuchten die Mittäter den Jugendlichen, entwendeten jedoch nichts. Da von dem Opfer weiter Geld gefordert wurde, übergab er ihnen schließlich etwas Bargeld. Danach flüchteten die Unbekannten mit Fahrrädern am Mühlenbach entlang in Richtung Neubrückenstraße. Vier der Unbekannten war 16 bis 19 Jahre alt, eine weitere Person war etwa 23 Jahre alt. Alle waren etwa 180 cm groß. Einer trug eine dunkle Mütze. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Raub oder zu den unbekannten Jugendlichen unter Telefon 02572/9306-4415.

