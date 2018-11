POL-ST: Hörstel, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Hörstel (ots) - An der Einmündung Bahnhofstraße/Dürerstraße hat sich am Samstag (24.11.2018) ein Verkehrsunfall ereignet. Um kurz vor 14.00 Uhr wollte eine 19-jährige Autofahrerin von der Dürerstraße nach links auf die vorfahrtberechtigte Bahnhofstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Pedelec-Fahrer, der verbotswidrig auf dem linken Rad-/Gehweg der Bahnhofstraße unterwegs war. Der 81-jährige Zweiradfahrer aus Hörstel stürzte auf die Fahrbahn und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden am PKW wird auf etwa 1.000 Euro und der am Fahrrad auf ungefähr 100 Euro geschätzt.

