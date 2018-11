POL-ST: Ibbenbüren, Feuer gemeldet

Ibbenbüren (ots) - Nach einem Feuer an der Münsterstraße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Am Freitagnachmittag (23.11.2018), gegen 14.40 Uhr, bemerkte ein Passant an einem Wohnhaus den Brand eines dort stehenden, bepflanzten Blumenkübels. Sofort eilte er zur nahegelegenen Tankstelle, wo ihm ein Feuerlöscher zur Verfügung gestellt wurde. Mit diesem konnte der Zeuge das Feuer weitestgehend löschen. Die eintreffende Feuerwehr löschte den Brand dann endgültig. An dem Blumenkübel und am Fallrohr der Dachrinne sind Sachschäden entstanden. Zudem ist die Hauswand verrußt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Feuer geben können, Telefon 05451/591-4315. Aufgrund der Umstände ist von einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung als Brandurasche auszugehen. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Der aufmerksame Zeuge hatte offenbar Schlimmeres verhindert.

