POL-ST: Horstmar, Verkehrsunfall mit Verletzten

Horstmar (ots) - Auf der L 579 (Umgehungsstraße) hat sich am Samstag (24.11.2018) in Höhe der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 17.30 Uhr war ein mit zwei Personen besetzter PKW von Schöppingen in Richtung Laer gefahren. In Höhe der Bahnhofstraße wurde der Wagen den Schilderungen zufolge verlangsamt und dann abgebremst. Ein nachfolgender 52-jähriger Fahrer eines Kleintransporters setzte nun trotz Überholverbotes zum Überholen des PKW an. In dem Moment bog das Auto des 75-jährigen Coesfelders nach links ab und es kam zu Kollision. Der 75-Jährige, seine 71-jährige Mitfahrerin und der Fahrer des Kleintransporters aus Münster erlitten leichte Verletzungen. An den beiden Fahrtzeugen entstanden erhebliche Sachschäden, die auf insgesamt 18.000 Euro geschätzt werden.

