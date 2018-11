POL-ST: Horstmar-Leer, Einbruchsdiebstahl/Festnahme

Horstmar (ots) - Ein junger Mann ist in der Nacht zum Freitag (23.11.2018) in den Dorfladen an der Gartenstraße eingestiegen. Ein aufmerksamer Zeuge hörte dies und informierte sofort die Polizei. Diese konnte den 20-Jährigen noch in der Nähe antreffen und vorläufig festnehmen. Der junge Mann hatte gegen 03.00 Uhr mit einem Werkzeug eine Fensterscheibe des Dorfladens zertrümmert. Anschließend begab er sich in den Verkaufsraum, wo er sich gezielt den Tabakwaren zuwandte. Mit mehreren offensichtlich gut gefüllten Taschen am Körper und am Fahrrad fuhr dann davon. Bereits auf dem Kirchplatz war die Polizei zur Stelle und nahm ihn fest. Im Bereich der Kirche konnten das Fahrrad, die mit Tabakwaren gefüllten Taschen und verschiedene Werkzeuge gefunden werden. Der bei dem Einbruch angerichtete Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Vierstellig ist auch der Wert der Tabakwaren, die der 20-Jährige, der offenbar keinen festen Wohnsitz hat, in den Taschen verstaut hatte. Die Ermittlungen dauern an. Unter anderem wird geprüft, ob der junge Mann für weitere Straftaten in Frage kommt.

