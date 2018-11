POL-ST: Rheine, PKW aufgebrochen

Rheine (ots) - Am Hildebrandweg haben unbekannte Täter einen PKW aufgebrochen. Der oder die Täter waren in der Nacht zum Freitag (23.11.2018) auf einem Privatgrundstück zu einem Audi Cabriolet gegangen. An dem Fahrzeug trennten sie das Stoffverdeck auf und griffen dann ins Innere. Aus dem Innern entwendeten sie eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Stofftasche. Als sie bemerkten, dass sich darin lediglich eine Trinkflasche befand, warfen sie die Tasche in unmittelbarer Nähe wieder weg. Der Schaden am Audi wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

