POL-ST: Nordwalde, Einbruch am Donnerstag

Nordwalde (ots) - In ein Wohnhaus an der Sandstiege ist am Donnerstag (22.11.2018) eingebrochen worden. Die Polizei hat die Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen zu den bisher unbekannten Tätern aufgenommen. Das Gebäude war gegen 14.30 Uhr verlassen worden. Als eine Bewohnerin gegen 18.50 Uhr zurückkehrte wurde sie recht schnell auf den Einbruch aufmerksam. Das Wohnzimmerfenster stand weit offen. Die Pflanzen, die vorher auf der Fensterbank gestanden hatten, lagen auf dem Boden. Beim Betreten der benachbarten Zimmer bestätigte sich der Einbruchsverdacht. Der oder die Täter hatten zahlreiche Schränke und Schubladen geöffnet. Teilweise war der Inhalt auf dem Boden verteilt worden. Eine genaue Nachschau soll nun ergeben, was die Einbrecher gestohlen haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

