POL-ST: Rheine, Beute aus Diebstählen aufgefunden -Bilder

Rheine (ots) - Am 28. Oktober 2018 sind auf der Theresienstraße mehrere Plastikbeutel mit verschiedenem Inhalt aufgefunden und der Polizei übergeben worden. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass einige der Gegenstände aus Diebstählen stammten. Unter anderem wurden mehrere Handtaschen aufgefunden, die in Rheine aus Fahrradkörben, Fahrradtaschen und aus einer Arztpraxis gestohlen worden waren. Außerdem befand sich unter den Gegenständen ein Handy, dass in einem Cafe entwendet worden war. Insgesamt fanden die Ermittler Beute aus sieben Straftaten. Ein Tatverdächtiger konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Die Ermittler fragen, wer kann Angaben zur Herkunft oder zum Eigentümer der weiteren aufgefundenen Gegenstände machen.

Link zu den Bildern: https://polizei.nrw/fahndungen/sichergestellte-gegenstaende/rheine-diebstahl

Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

