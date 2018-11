POL-ST: Lienen, Einbruch gemeldet

Lienen (ots) - Ohne Diebesgut haben Einbrecher nach ersten Feststellungen ein Wohnhaus in Lienen wieder verlassen. Am Donnerstag (22.11.2018), in der Zeit zwischen 04.30 Uhr und 13.30 Uhr, verschafften sich die Unbekannten über eine Terrassentür Zugang zu dem Einfamilienhaus an der Mertenshöhe. In dem Gebäude hielten sie sich in verschiedenen Räumen auf, wobei sie ihr Hauptaugenmerk scheinbar auf das Schlafzimmer gelegt hatten. Hier suchten sie intensiv nach Wertgegenständen, wobei sie sogar einen verschlossenen Koffer aufbrachen. Beute haben sie hier aber nicht gemacht. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 05481/9337-4515.

