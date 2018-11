POL-ST: Greven, Müllsäcke angezündet

Greven (ots) - Am Donnerstag (22.11.2018) stellte ein Anwohner der Weberstraße drei gelbe Säcke zur Abholung an die Hecke eines Hauses. Gegen 19.50 Uhr bemerkte ein Zeuge, dass die Müllbehältnisse in Brand geraten waren. In dem Moment sah er eine kleine Personengruppe von dem Ort wegrennen. Das Feuer konnte gelöscht werden, ohne das nennenswerter Schaden entstanden ist. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

